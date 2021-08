Tite convoca Hulk e mais oito para Eliminatórias

O técnico da seleção brasileira, Tite, convocou mais nove jogadores para as três próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O anúncio ocorreu na tarde desta sexta-feira (27). O Brasil enfrenta o Chile no dia 2 e setembro, a Argentina no dia 5 e o Peru no dia 9.

Foram convocados os goleiros Everson (Atlético-MG) e Santos (Athletico-PR), o zagueiro Miranda (São Paulo), os meio campistas Edenílson (Internacional), Gerson (Olympique, da França), Matheus Nunes (Sporting, de Portugal) e os atacantes Hulk (Atlético-MG), Malcom (Zenit, da Rússia) e Vinícius Júnior (Real Madrid, da Espanha).

CONVOCADOS

Everson

Santos

Miranda

Edenilson

Gerson

Matheus Nunes

Hulk

Malcom

Esses atletas foram convocados em virtude do impasse sobre a liberação de jogadores que defendem clubes da Inglaterra. As equipes da Terra da Rainha decidiram não permitir que os atletas brasileiros convocados se apresentassem para as partidas das Eliminatórias, já que o Brasil está na “lista vermelha” para o novo coronavírus (covid-19).

A Inglaterra determinou que todos os seus moradores que viajarem para países como Brasil e Argentina, dentre outros que integram essa lista, devem fazer quarentena de dez dias ao regressarem. Isso deixaria os atletas de fora de dois ou três jogos de seus clubes.

Com isso, nove jogadores que atuam no Campeonato Inglês não se apresentariam para os amistosos. Diante do impasse, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu convocar um número adicional de jogadores. Mas os atletas de clubes ingleses não serão desconvocados. Devem ficar de fora das próximas partidas da seleção os goleiros Alisson e Ederson, o zagueiro Thiago Silva, os meias Fred e Fabinho e os atacantes Raphinha, Firmino, Richarlison e Gabriel Jesus.

“Nossa preparação começa daqui a três dias. A gente torna a repetir, Eliminatórias já são a Copa do Mundo para a gente. Por isso, não pudemos esperar mais pela resposta, a não ser estarmos prontos e preparados para esta situação”, declarou o coordenador da seleção, Juninho Paulista.

Segundo a CBF, os clubes brasileiros que cederam atletas para esta convocação terão seus jogos adiados durante a data Fifa de setembro. Ao contrário de outros países, o Campeonato Brasileiro não é interrompido em períodos de jogos oficiais da seleção.

Existe, no entanto, a possibilidade de atletas do Real Madrid convocados por Tite (Casemiro e Éder Militão na primeira lista e Vinícius Júnior na lista desta sexta) também não se apresentarem. Isso porque a La Liga, entidade que representa o Campeonato Espanhol, divulgou uma nota dando apoio aos clubes que decidirem não liberar atletas sul-americanos para as partidas das Eliminatórias.