Willian deixa o Arsenal e fecha com Corinthians

O meia brasileiro Willian deixou o Arsenal (Inglaterra) após o final, de comum acordo, de seu contrato e fechou com o Corinthians em uma transferência livre, anunciaram os dois clubes nesta segunda-feira (30).

O jogador, de 33 anos, teve dificuldades para se adaptar ao Arsenal após ser contratado junto ao rival londrino Chelsea no ano passado, e fez apenas 38 partidas na temporada 2020/2021.

“Ele ainda tinha mais dois anos de contrato, mas, após discussões positivas com ele e sua equipe, ele deixará o time para uma nova oportunidade com o Corinthians no Brasil, onde começou sua carreira”, disse o Arsenal em comunicado.

Pouco depois, o Corinthians confirmou a contratação em suas redes sociais: “Willian é do Timão!”.

Antes de sua mudança para o Arsenal, Willian marcou 63 gols em 339 partidas em uma passagem repleta de títulos pelo Chelsea, após chegar do Anzhi Makhachkala (Rússia) em 2013.

Willian deixa a Inglaterra após conquistar títulos do Campeonato Inglês (dois), da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa e da Liga Europa.