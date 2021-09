Aparecidense se classifica para as oitavas de final da Série D

A Aparecidense se tornou a primeira equipe classificada para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro após derrotar a Caldense por 3 a 1, na tarde desta sexta-feira (17) no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO).

No primeiro confronto entre as equipes, no último sábado (11) no estádio Ronaldão, a equipe de Minas Gerais triunfou por 1 a 0. Agora, o Camaleão enfrenta na próxima fase quem passar do confronto entre Cascavel e Cianorte.

Na partida desta sexta, foi a Veterana que saiu na frente, graças a Patrick Lopez. Porém, a Aparecidense virou com gols de Alex Henrique, Rafa Marcos e Gilvan.

Transmissão da Série D

A TV Brasil transmite, neste final de semana, duas partidas decisivas da segunda fase da Série D. No sábado (18), é a vez de Portuguesa-SP e Caxias-RS a partir das 15h (horário de Brasília). Um dia depois será Castanhal-PA e Moto Club-MA, também a partir das 15h.