Avaí vence Goiás em Santa Catarina e sobe na tabela da Série B

O Avaí derrotou o Goiás por 1 a 0, na noite desta terça-feira (21) no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O único gol do jogo saiu após o Leão pressionar muito e perder diversas oportunidades. Até que, aos 34 minutos do segundo tempo, o atacante Jonathan chutou de fora da área e contou com um desvio na zaga para dar os três pontos aos catarinenses.

O resultado deixou o time de Santa Catarina com 40 pontos, na 6ª posição. Já o Esmeraldino perdeu a chance de assumir a liderança, e se mantém no 2º lugar com 45 pontos. O Avaí terá outro adversário da parte de cima da tabela na próxima rodada. O Leão de Florianópolis visita o CRB no sábado (25). Já o Goiás terá o clássico estadual contra o Vila Nova na sexta-feira (24) no estádio da Serrinha.

Sampaio Corrêa e Brusque empatam no Maranhão

O Sampaio Corrêa apenas empatou com o Brusque em 2 a 2 no Castelão. Os gols dos donos da casa foram marcados pelo lateral-direito Luis Gustavo, aos 26 minutos de jogo, e pelo atacante Jackson, aos 45 minutos da etapa inicial.

Fim de jogo. Tudo igual no Castelão 2x2. Tricolor volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos #TamuJuntoPaio🇬🇳

📸Ronald Felipe pic.twitter.com/TeL2biaI43 — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) September 21, 2021

Porém, os catarinenses tiveram força para buscar o empate. Eles balançaram as redes com o artilheiro Edu aos 14 e aos 30 da etapa final. O jogador alcançou 13 gols na Série B e se tornou o artilheiro do torneio.

Com o resultado, o time do Maranhão não vence há quatro rodadas e estacionou nos 36 pontos no 7º lugar. O Brusque chegou aos 29 pontos, mas segue próximo do Z4 no 14º lugar. No próximo jogo, o Sampaio Corrêa visita o Botafogo no Nilton Santos no domingo (26). Na sexta-feira (24), o Brusque tentará se recuperar atuando em casa contra o Vasco da Gama.

CRB derrota o lanterna Brasil de Pelotas

O CRB derrotou o Brasil de Pelotas por 1 a 0. A partida foi disputada no estádio Bento Freitas no sul do Brasil. O gol dos alagoanos foi marcado aos 25 da etapa final pelo meia Diego Torres.

Com mais uma derrota, o Xavante gaúcho segue na lanterna do torneio com apenas 16 pontos. Já o Galo retornou ao G4, chegando aos 44 pontos e recuperou a 4ª posição do Guarani de Campinas. O próximo compromisso do Brasil de Pelotas será em São Paulo contra a Ponte Preta no domingo (26). Um dia antes o CRB recebe o Avaí.