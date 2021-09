Bragantino conquista Série A2 do Brasileiro Feminino

O Bragantino conquistou nesta terça-feira (7) o título da Série A2 do Brasileiro Feminino ao superar o Atlético-MG por 4 a 2 na disputa de pênaltis em partida realizada na Arena Independência, em Belo Horizonte. A decisão foi definida nas penalidades máximas porque, assim como no primeiro jogo da decisão, a partida terminou em empate de 0 a 0.

Este é o primeiro título nacional da equipe feminina de Bragança Paulista, que tem apenas dois anos de existência e que na próxima temporada disputa a Série A1 do Brasileiro Feminino, junto com o Atlético-MG, o Cresspom e o Esmac.

“O clube acredita, as atletas acreditam, a comissão acredita. O resultado virá aos poucos. É um grupo que trabalha muito, em alto nível, e que merece tudo que está sendo conquistado”, declarou a técnica Camilla Orlando após a partida.

Decisão nos pênaltis

Como o confronto ficou no 0 a 0, tanto no jogo de ida como no de volta, o título foi definido apenas na disputa das penalidades máximas. E nelas o Bragantino foi mais eficiente, com Ray Coutinho, Lay, Mylena e Arial convertendo suas oportunidades para a equipe de Bragança Paulista, enquanto pelo time mineiro Flávia Gil desperdiçou um chute e Ilana viu sua finalização ser defendida por Karol Alves.