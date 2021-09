Palmeiras e Corinthians fazem final do Brasileiro Feminino

Palmeiras e Corinthians farão a grande final da Série A1 do Brasileiro Feminino. Esta será a primeira oportunidade na qual a competição será definido em um Dérbi. As datas, locais e horários do jogos decisivos serão anunciados nos próximos dias.

O Corinthians se classificou para a grande decisão após derrotar a Ferroviária, no último domingo (5), por 3 a 1. Os gols do Timão saíram dos pés de Erika, Gabi Zanotti e Gessica (contra), enquanto Rafa Mineira descontou para a equipe de Araraquara. O time do Parque São Jorge também venceu o confronto de ida por 3 a 1.

ESTAMOS NA FINAL!



Em Barueri, o Timão venceu a Ferroviária por 3 a 1, gols de Erika, Zanotti e um contra e chegou a sua quinta final consecutiva de Campeonato Brasileiro!



BRABAS DEMAIS, FIEL! pic.twitter.com/B0eMr4V62M — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) September 6, 2021

Já o Palmeiras alcançou a final após golear o Internacional por 4 a 1 em jogo realizado no Allianz Parque. O Verdão triunfou com gols de Chu (2), Maria Alves e Katrine, enquanto Mileninha descontou para as coloradas. Na partida de ida, no Rio Grande do Sul, a equipe paulista triunfou por 1 a 0.

ESTAMOS NA FINAL! 💪🐷

Com gols de Chú (2), Maria Alves e Katrine, vencemos o Internacional no Allianz Parque e avançamos para a decisão do @BRFeminino! VAMOOOOOS! 🚀#AvantiPalestrinas #PALxINT pic.twitter.com/0DmhtPi2TN — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) September 5, 2021

Na decisão, o Corinthians terá o direito fazer o segundo jogo em casa, por ter feito a melhor campanha ao longo da competição.