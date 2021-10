Bragantino recebe Corinthians na 23ª rodada do Brasileiro

Motivado pela histórica classificação para a final da Copa Sul-Americana, o Bragantino recebe o Corinthians neste sábado (2), a partir das 19h (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Massa Bruta, que ocupa a 5ª posição da classificação (com 33 pontos), vive um momento especial na temporada, após garantir nesta semana a presença da decisão da Sul-Americana, onde enfrenta o Athletico-PR no dia 20 de novembro no Uruguai.

FAZENDO HISTÓRIA!

Tamo chegando, 🇺🇾!



📸 Ari Ferreira pic.twitter.com/CEv24ZLfBc — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) September 30, 2021

Porém, agora o objetivo é concentrar as atenções no Campeonato Brasileiro, onde luta pelas primeiras posições da classificação, como afirmou o técnico Maurício Barbieri em entrevista coletiva: “Agora é recuperar os nossos jogadores, disputar o nosso campeonato nacional e depois voltar o foco para a grande final”.

Caso o treinador opte por usar a força máxima no jogo contra o Corinthians, o Bragantino entrará em campo com a seguinte escalação: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Jadsom Silva, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Ytalo e Cuello.

Se o Massa Bruta chega motivado, o Timão vem animado após a vitória de 2 a 1 no clássico com o Palmeiras, na última rodada da competição nacional, que o deixou na 6ª posição da tabela com 33 pontos. E a razão para tamanho otimismo também passa pela presença, neste sábado, do quarteto formado por Willian, Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes.

Manhã de trabalho no CT Dr. Joaquim Grava! ⚽☀



📸 Rodrigo Coca / Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/Bl8ZOrTCR3 — Corinthians (@Corinthians) September 29, 2021

Após uma semana livre para preparar sua equipe para o jogo contra o Bragantino, a expectativa é que o técnico Sylvinho repita a escalação usada no Dérbi, com: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira; Willian e Róger Guedes.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Bragantino e Corinthians, ao vivo, com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagem de Maurício Costa e plantão de Wagner Gomes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: