Bragantino alcança final da Copa Sul-Americana

O Bragantino fez história na noite desta quarta-feira (29) ao se classificar para a final da Copa Sul-Americana após derrotar o Libertad (Paraguai) por 3 a 1, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai), no confronto de volta das semifinais.

🇧🇷🏆 Voa, @RedBullBraga! Pela primeira vez, o time brasileiro vai decidir o título da CONMEBOL #Sudamericana!



🧐 Aguarda #AthleticoParanaense ou #Peñarol como adversário na final, no dia 2️⃣0️⃣ de novembro, em Montevidéu.#GrandeConquista pic.twitter.com/vW0OB0xJzG — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) September 30, 2021

O Massa Bruta chegou com ampla vantagem à partida, após derrotar os paraguaios por 2 a 0 no confronto de ida.

Assim, o Bragantino se classificou pela primeira vez à decisão da Sul-Americana. A final será no dia 20 de novembro no Uruguai. O adversário sairá da outra semifinal da competição, entre Athletico-PR e Peñarol (Uruguai). Na partida de ida o Furacão triunfou por 2 a 1.

⚽🏆 Resta 1️⃣ vaga no caminho pela #GrandeConquista!



🤩 O @RedBullBraga está na final da CONMEBOL #Sudamericana e aguarda @AthleticoPR ou @OficialCAP como rival. Definição será nesta quinta-feira! pic.twitter.com/Evgg5Ablar — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) September 30, 2021

A vitória do Massa Bruta começou a ser construída aos 8 minutos de partida, quando o argentino Cuello recebeu na esquerda, avançou com liberdade, cortou para o meio e acertou um belo chute de fora da área que terminou com a bola no ângulo do gol defendido por Martín Silva.

O Libertad teve chance de empatar seis minutos mais tarde, quando Diego Viera cobrou pênalti. Porém, o goleiro Cleiton defendeu.

Porém, na etapa final, o time paraguaio conseguiu igualar, quando, aos 6 minutos, Melgarejo marcou após receber de Hugo Martínez.

🎶 Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, que eu vi o @tomascuello16, sorridente a bailaaaaaaaaaaaaaaar 🎶 pic.twitter.com/7uJ4ReSpNB — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) September 30, 2021

A igualdade durou pouco, pois aos 11 Cuello voltou a colocar o Bragantino em vantagem, ao bater cruzado após boa jogada coletiva da equipe brasileira. Mas, o Massa Bruta queria mais, e conseguiu aos 37 minutos, com Artur. Com 3 a 1 no placar, o Massa Bruta administrou a vantagem até o fim para comemorar a classificação.