Caxias defende vantagem e Lusa busca virada para seguir na Série D

O futuro de Portuguesa-SP e Caxias-RS na Série D do Campeonato Brasileiro será decidido neste sábado (18), a partir das 16h (horário de Brasília), no Canindé, em São Paulo. O duelo pela segunda fase da competição será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Fim de semana de jogos de volta no mata-mata da #SérieDnaTVBrasil. No sábado, às 16h, a @Lusa_Oficial recebe o @sercaxias no Canindé. O time grená ganhou da lusa no primeiro jogo e vai a SP com a vantagem. #FutebolTVBrasil é #AoVivo na sua #EmissoraPública https://t.co/LNBnNcF0OP pic.twitter.com/D9nv7MD7u3 — TV Brasil (@TVBrasil) September 18, 2021

Os gaúchos estão em vantagem por terem vencido o jogo de ida, há uma semana, no Centenário, em Caxias do Sul (RS), por 1 a 0, gol do centroavante Michel. O time grená se classifica em caso de empate. À Lusa, só uma vitória por dois ou mais gols de saldo garante classificação no tempo normal. Caso os paulistas ganhem por um gol de diferença e igualem o placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

Na Portuguesa, o técnico Fernando Marchiori tem quase força máxima à disposição e deve repetir a formação do primeiro jogo, com Dheimison; Jefferson Feijão, Willian Magrão, Patrick e Denis Neves; Marzagão, Caíque, Walfrido e Danilo Pereira; Lucas Douglas e Ermínio. Os atacantes Tito (adutor da coxa) e Cesinha (panturrilha), com dores, ainda são dúvida.

Final de jogo ⚽️



A Lusa sai em desvantagem no primeiro jogo do mata-mata, perdendo por 1 a 0 para o Caxias.



Ainda faltam mais 90 minutos, vamos todos juntos! 👊



📸 Portuguesa#SomosLusa #VamosSubirLusa pic.twitter.com/7aXqewXlZB — Portuguesa (😷) (@Lusa_Oficial) September 12, 2021

Em caso de eliminação, a única forma de a Lusa disputar a próxima Série D será por meio da Copa Paulista, torneio que movimenta o segundo semestre do futebol em São Paulo e que, na maioria dos casos, envolve clubes sem divisão nacional. A equipe rubro-verde estreou na edição deste ano na última terça-feira (14), superando o Juventus por 2 a 1, no Canindé, com um time formado por reservas.

Pelo lado do Caxias, o principal desfalque é Marcelo Pitol. Ídolo grená, o goleiro recebeu o terceiro amarelo na partida anterior e está suspenso. André Lucas, jogador do atual elenco que está há mais tempo no clube, é o substituto natural (ele não atua desde 5 de dezembro do ano passado, quando enfrentou o Mirassol-SP pelo mata-mata da Série D). O volante Carlos Alberto (que voltou a sentir o joelho e já não esteve em campo no jogo de ida) e o meia Diogo Oliveira (uma lesão na coxa) também não serão opções para o técnico Rafael Jaques. O lateral Maicon e o atacante Milla, que ficaram fora das últimas partidas, recuperaram-se das respectivas contusões e estão novamente à disposição.

Já em São Paulo, finalizamos a preparação para a decisão deste sábado.



No CT Joaquim Grava, do @Corinthians, a equipe grená fez a última atividade visando a partida de volta, diante da @Lusa_Oficial, neste sábado. #SERCaxias #SérieD2021



📸 Carlos Alves pic.twitter.com/qjlaeT6aR9 — S.E.R. Caxias (@sercaxias) September 17, 2021

A equipe gaúcha deve atuar com André Lucas; Lucas Carvalho, Rafael Lima, Thiago Sales e Bruno Ré; Erik, João Vieira, Marlon e Matheuzinho; Kelvin e Michel.

Quem avançar encara o ganhador do confronto entre União Rondonópolis-MT e Boa Esporte-MG, que fazem a partida de volta também neste sábado, mas às 17h, em Varginha (MG). Os mato-grossenses venceram o jogo de ida por 2 a 0, em casa.

*Matéria alterada às 12h para acréscimo de informação