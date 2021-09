Chelsea bate Aston Villa nos pênaltis na Copa da Liga Inglesa

Timo Werner marcou seu primeiro gol na temporada, nesta quarta-feira (22), quando um Chelsea muito mudado sofreu para avançar à quarta rodada da Copa da Liga Inglesa ao derrotar o Aston Villa por 4 a 3 na disputa de pênaltis, após o confronto realizado em Stamford Bridge terminar em 1 a 1.

Já o Manchester United foi eliminado da competição quando o West Ham United se vingou da derrota no fim de semana pelo Campeonato Inglês com uma vitória por 1 a 0 em Old Trafford, selada com um gol no começo marcado pelo argentino Manuel Lanzini.

O West Ham conseguiu sua primeira vitória em Old Trafford desde 2007 e enfrentará o atual campeão Manchester City na próxima fase.

Just listen to that away end!! ❤️



We win at Old Trafford! Through to the Fourth Round we go! ✊⚒#MUNWHU pic.twitter.com/zl2iQFo3pH — West Ham United (@WestHam) September 22, 2021

Harry Kane marcou pelo Tottenham Hotspur, mas o time chegou a desperdiçar uma vantagem de 2 a 0 contra o Wolverhampton Wanderers antes de vencer por 3 a 2 na disputa de pênaltis, com o técnico Nuno Espírito Santo conquistando sua segunda vitória na temporada contra seu ex-clube.

Into the 🎩 for the fourth round! pic.twitter.com/d0UZf7ILJw — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 22, 2021

O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, fez 10 alterações em sua escalação inicial e o atacante alemão Werner aproveitou a oportunidade para dar a vantagem ao seu time aos 9 minutos do segundo tempo, ao cabecear um cruzamento de Reece James.

Werner deveria ter feito 2 a 0 quase imediatamente, mas perdeu a chance, e o Villa respondeu com um cabeceio perfeito do jovem Cameron Archer após um cruzamento de Matty Cash que levou o confronto para a disputa de pênaltis, vencida pelo time de Londres.

O Arsenal também avançou ao conquistar uma vitória em casa por 3 a 0 sobre o AFC Wimbledon, da terceira divisão, com gols de Alexandre Lacazette, Emile Smith Rowe e Eddie Nketiah.

O Arsenal receberá o Leeds United na quarta rodada, enquanto o Leicester City enfrentará o Brighton & Hove Albion, após derrotar o Millwall por 2 a 0. O Brighton passou pelo Swansea City também por 2 a 0.