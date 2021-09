Colombiano James Rodríguez troca Everton pelo Al-Rayyan

O colombiano James Rodríguez trocou o Everton (Inglaterra) pelo Al-Rayyan (Catar), informaram os dois clubes nesta quarta-feira (22).

A duração do contrato e a taxa de transferência não foram reveladas.

🔵 | James Rodriguez has left Everton to sign for Qatari club Al Rayyan for an undisclosed fee. — Everton (@Everton) September 22, 2021

O futuro do meio-campista de 30 anos no Everton parecia incerto desde que o time escolheu Rafa Benítez como substituto do técnico Carlo Ancelotti nesta temporada.

Rodríguez migrou do Real Madrid (Espanha) para o Everton em setembro de 2020 na esperança de ressuscitar a carreira na Inglaterra. Ele fez seis gols e nove assistências em 26 jogos em todas as competições do Everton na temporada passada.

O meio-campista disputou 37 gols durante suas duas passagens pelo Real, ao qual se uniu após desempenhos impressionantes na Copa do Mundo de 2014, que lhe renderam a Chuteira de Ouro.

No entanto, ele teve dificuldade de se mostrar à altura de seu contrato de 80 milhões de euros, e não conseguiu uma vaga constante na escalação do clube madrilenho.

O colombiano foi emprestado ao Bayern de Munique (Alemanha) por duas temporadas em 2017. O jogador voltou ao Real em julho de 2019, mas voltou a ficar à margem da escalação principal, só atuando em cinco jogos do Campeonato Espanhol.

O Al-Rayyan está na oitava colocação da liga catari após disputar duas partidas.