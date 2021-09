Vasco derrota Brusque na Série B com golaço de Nenê

Graças a um golaço de Nenê, o Vasco derrotou o Brusque por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (24) no estádio Augusto Bauer, em partida da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

FIM DE JOGO!



Vasco vence o Brusque por 1 a 0 no Estádio Augusto Bauer. 💢



📸 Rafael Ribeiro/Vasco #BruxVas pic.twitter.com/kaQorMKCdF — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 25, 2021

Após esta vitória o Cruzmaltino ficou na 7ª posição da classificação, enquanto o Brusque é o 16º.

Para sair com os três pontos nesta partida, o Vasco teve que se superar, pois Léo Matos foi expulso nos últimos minutos do primeiro tempo. O gol da vitória saiu dos pés de Nenê aos 10 minutos da etapa final. Zeca cruzou da direita e o camisa 77 bateu de primeira, sem deixar a bola cair, para marcar um belo gol.

Na segunda (27), o Vasco mede forçar com o Goiás, e dois dias depois o Brusque enfrenta o Brasil de Pelotas.

Vitória em casa

Quem também triunfou por 1 a 0 nesta rodada foi o Remo, que bateu o Náutico no Baenão. O gol da vitória saiu dos pés de Jefferson, que entrou no segundo tempo, e garantiu o triunfo nos acréscimos.

FIM DE JOGO, VITÓRIA DO LEÃO! 🦁



Remo pressiona, luta até o final e nos acréscimos Jefferson marca o gol da vitória azulina!



AQUI É REMO, P****!!!



📸 Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia #BrasileirãoSérieB #AVoltaDoFenômeno #REMxNAU pic.twitter.com/rbEyLpCuV8 — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) September 25, 2021

Com este triunfo, o Leão ficou na 7ª posição com 36 pontos, já o Timbu é o 11°, com 35 pontos. Na próxima rodada o Remo mede forças com o Sampaio Corêa na quinta-feira (30), enquanto o Náutico pega o CRB dois dias antes.

Clássico goiano

Em partida realizada no estádio da Serrinha, o Vila Nova derrotou o Goiás por 2 a 1 e se afastou da zona do rebaixamento. O Tigrão triunfou graças a gols de Alesson e Pedro Júnior, enquanto Welliton descontou para o Esmeraldino.

A vitória deixou o Vila Nova na 14ª posição com 30 pontos, enquanto o Goiás permanece na 2ª posição da classificação com 45 pontos. O Tigrão volta a entrar em campo pela competição contra o Operário na terça.