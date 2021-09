Daniil Medvedev garante vaga no ATP Finals após vencer US Open

O recém-coroado campeão do US Open, o russo Daniil Medvedev, e o grego Stefanos Tsitsipas juntaram-se a Novak Djokovic, líder do ranking mundial, entre os classificados para o ATP Finals, informou o circuito masculino de tênis nesta segunda-feira (13).

Medvedev se tornou o mais recente campeão de Grand Slam no último domingo (12), quando frustrou a busca de Djokovic pelo 21º título deste tipo de torneio, que seria um recorde e teria deixado o sérvio como o primeiro homem a completar um Grand Slam no mesmo ano em 52 anos.

The race to 21 will resume next season 👀 pic.twitter.com/go0Edqr1qG — ATP Tour (@atptour) September 13, 2021

O ATP Finals será disputado pelos oito melhores jogadores de simples e duplas. O russo venceu o torneio que encerrou a temporada em 2020, quando a competição foi realizada em Londres, antes de se mudar para Turim (Itália).

“Estou ansioso para tentar defender meu título em Turim”, disse Medvedev em um comunicado da ATP. “Os fãs italianos são tão apaixonados que tenho a certeza de que será um grande evento”, declarou.

Djokovic já venceu o ATP Finals cinco vezes e se tornou o primeiro jogador a se classificar para o evento deste ano, quando empatou com Roger Federer e Rafael Nadal com um recorde de 20 títulos de Grand Slam ao ganhar o torneio de Wimbledon.

O número dois do mundo, Tsitsipas, também foi campeão do ATP Finals e conquistou o título em 2019.

“É ótimo classificar para Turim tão cedo. Mal posso esperar para jogar lá”, disse Tsitsipas.

O alemão Alexander Zverev, quarto colocado no ranking mundial, o russo Andrey Rublev e o italiano Matteo Berrettini devem ser os próximos a garantir vaga no torneio que será disputado de 14 a 21 de novembro.