David Luiz é apresentado oficialmente pelo Flamengo

O zagueiro David Luiz foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (13) como novo reforço do Flamengo. O jogador de 34 anos concedeu sua primeira entrevista coletiva com a camisa rubro-negra e falou sobre o retorno ao Brasil após 14 anos na Europa.

“Acho que minha adaptação vai ser muito fácil, já conheço inúmeros jogadores do elenco. Dá pra ver que a equipe exala alegria, compaixão e harmonia. Então, é muito fácil se adaptar em uma atmosfera que já está totalmente realizada, em um contexto positivo”, declarou o defensor.

O zagueiro começou a treinar no Centro de Treinamento George Helal (Ninho do Urubu) nesta segunda-feira. Na mesma posição, o Flamengo já conta no elenco com Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Bruno Viana, Léo Pereira e Noga. David Luiz, recém-contratado, fez questão de elogiar o nível do setor defensivo: “Responsabilidade sempre existe quando você aceita algo grande na vida. E eu estou extremamente feliz de fazer parte de um plantel tão qualificado, de grandes jogadores”.

Flamengo e David Luiz firmaram contrato até o final do ano que vem. O jogador tem passagens pelo Vitória-BA, Benfica (Portugal), Chelsea (Inglaterra), PSG (França) e Arsenal (Inglaterra). Além disso, o zagueiro foi campeão pela seleção brasileira da Copa das Confederações (2013) e do Superclássico das Américas (2014). Ele também disputou a Copa do Mundo de 2014 (Brasil).

Triunfo sobre o Palmeiras

A apresentação do zagueiro foi realizada após vitória, de virada, da equipe carioca por 3 a 1 sobre o Palmeiras, no último domingo (12) no Allianz Parque. Os gols da partida foram marcados por Michael, duas vezes, e Pedro. Wesley descontou para os paulistas.

FIIIIIIIIIIIIM DE JOGO NO ALLIANZ PARQUE! Com gols de Michael (2) e Pedro, o Mengão vence o Palmeiras, de virada, por 3 a 1, pelo Brasileirão! Que grande vitória, Nação! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/kvtR2qgaKj — Flamengo (@Flamengo) September 12, 2021

O próximo compromisso do time da Gávea é na próxima quarta-feira (15) pela Copa do Brasil. O adversário é o Grêmio, em duelo realizado no Maracanã, a partir das 21h30 (horário de Brasília).