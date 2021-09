Djokovic chega mais perto de conquistas históricas no Aberto dos EUA

O tenista número um do mundo, Novak Djokovic, despachou Matteo Berrettini nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos na quarta-feira (8) e depois minimizou perguntas sobre sua ambição de se tornar o primeiro homem a conquistar os quatro torneios do Grand Slam no mesmo ano desde Rod Laver em 1969.

Djokovic superou um início lento contra o italiano sexto cabeça de chave e obteve uma vitória em 5-7, 6-2, 6-2 e 6-3 que o deixou mais próximo de seu 21º título de Grand Slam.

O sérvio, que enfrentará o quarto cabeça de chave Alexander Zverev, da Alemanha, nas semifinais, interrompeu o ex-jogador Patrick McEnroe quando este esboçou o assunto em uma entrevista ainda na quadra.

"Você não tem que me perguntar nada sobre isso", disse Djokovic. "Não quero pensar nisso, sei que está lá, só me concentro na próxima partida e vamos passo a passo".

Ele também se mostrou determinado a não falar do assunto na coletiva de imprensa após a partida.

"Já cansei de responder isso. Disse milhões de vezes que, é claro, estou ciente da história, claro que isso me dá motivação", disse o tenista de 34 anos.

"Se começar a pensar demais nisso, me sobrecarrega mentalmente. Quero realmente voltar ao básico e ao que realmente funciona para mim mentalmente".

Empatado com Roger Federer e Rafael Nadal com 20 títulos de Grand Slam cada, Djokovic reconheceu que está em uma posição única, mas acrescentou que espera uma batalha dura contra Zverev, que o privou de uma chance de conquistar um "Golden Slam" ao derrotá-lo nas semifinais da Olimpíada de Tóquio.