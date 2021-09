Ex-jogadora de basquete Geisa Oliveira morre em Campinas

A ex-jogadora Geisa Oliveira morreu aos 42 anos de idade em razão de uma parada cardiorrespiratória em Campinas (SP), informou a Liga do Basquete Feminino (LBF) em nota publicada nesta sexta-feira (17).

Sexta-feira começa triste para o basquete feminino. A LBF lamenta o trágico falecimento de Geisa Oliveira, pivô multicampeã brasileira, que disputou nossa edição de 2013 por São José-SP e que também atuou como representante da LBF em Campinas nas últimas edições. 🌹 pic.twitter.com/xOVuV0SqxT — Liga de Basquete Feminino (@LBF_Oficial) September 17, 2021

Campeã nacional em quatro oportunidades (duas com a Americana, uma com o Vasco e outra com o Ourinhos), a pivô de 1,89 m também vestiu a camisa da seleção brasileira e por anos atuou no basquete europeu, em equipes da Espanha, da Itália e da Hungria.

“Vai fazer muita falta. Tive a oportunidade de trabalhar com ela como jogadora em Americana e como representante na LBF. Uma pessoa do bem que nos deixa. Meus sentimentos à família”, declarou o presidente da LBF, Ricardo Molina.

Geisa, que estava grávida de três meses de seu primeiro filho, deixa o marido.