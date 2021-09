Seleção feminina derrota Argentina por 3 a 1 em amistoso

A seleção feminina de futebol derrotou a Argentina por 3 a 1, na tarde desta sexta-feira (17) no Amigão, em Campina Grande (PB), em partida amistosa que é o primeiro desafio do Brasil após a Olimpíada de Tóquio (Japão).

FIM DE JOGO! QUE VITÓRIA!



Com gols de Debinha, Nycole e Angelina, as #GuerreirasDoBrasil venceram o primeiro jogo preparatório contra a Argentina! As equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira, às 16h. Valeu, guerreiras!



🇧🇷 3x1 🇦🇷 #BRAxARG pic.twitter.com/DCEdcvQo6O