Futsal: Brasil leva susto, mas bate Japão e vai às quartas do Mundial

A seleção brasileira está nas quartas de final da Copa do Mundo de futsal, disputada na Lituânia. Nesta quinta-feira (23), a equipe dirigida por Marquinhos Xavier sofreu, mas derrotou o Japão por 4 a 2 na cidade de Kaunas, pelas oitavas de final da competição.

ESTAMOS NAS QUARTAS!



Seleção de futsal conquistou a vaga na raça e com muita emoção! O Japão deu trabalho, mas, no fim, deu Brasil. VAMOS POR MAIS!



🇧🇷 4x2 🇯🇵 | #FutsalBrasil #FutsalWC



Fotos: Thaís Magalhães / CBF pic.twitter.com/tNw8BUhzRR — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 23, 2021

O adversário na próxima fase será o Marrocos, que superou a Venezuela por 3 a 2 na quarta-feira (22), também em Kaunas. O duelo contra os africanos será em Vilnius, às 10h (de Brasília) deste domingo (26). Quem avançar encara a atual campeã Argentina ou a seleção da Federação Russa de Futsal, que representa a Rússia, impossibilitada de competir com a bandeira do país, como na Olimpíada de Tóquio (Japão), por causa de punição aplicada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, sigla em inglês) por casos de doping.

O Brasil levou um susto logo aos dois minutos. Um dos três brasileiros do time japonês, o goleiro Higor Pires lançou o capitão Shota Hoshi, que bateu da intermediária e contou com uma falha do goleiro Guitta para colocar os asiáticos à frente. A vantagem oriental durou só três minutos. Guitta se redimiu ao achar Ferrão na entrada da área. O pivô girou em cima da marcação e soltou a bomba, deixando tudo igual. A equipe canarinho pressionou atrás da virada, mas os nipônicos seguraram o empate até o intervalo.

INTERVALO!



Seleção de Futsal vai empatando em 1 a 1 contra o Japão. O gol brasileiro foi marcado por Ferrão. Vamos em busca da vitória na segunda etapa!!



🇧🇷 1x1 🇯🇵 | #FutsalBrasil #FutsalWC pic.twitter.com/KaGeEvhKCR — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 23, 2021

O cenário não mudou na etapa final, com o Brasil jogando a maior parte do tempo no lado japonês da quadra, mas com muitas dificuldades para concluir. Aos quatro minutos, o pivô Pito teve boa chance pela esquerda, na saída de Higor, mas chutou rente à trave esquerda. Aos oito, em lance semelhante, mas pela direita, o fixo Marlon tentou uma cavadinha e também mandou ao lado, com muito perigo. A resposta nipônica veio em seguida, em uma bomba do ala Yuki Murota, que Guitta se esticou todo para salvar.

Aos 11, enfim, veio a virada. O ala Leozinho recebeu em velocidade pela esquerda, fintou Higor e tocou para as redes. O Japão teve de adotar uma postura agressiva e cedeu contra-ataques ao time canarinho. Como a dois minutos do fim, quando Pito foi lançado na área, driblou o goleiro com a bola ainda no ar e finalizou, marcando o terceiro dos brasileiros. O sufoco, porém, não tinha acabado. No lance seguinte, o ala Ryosuke Nishitani soltou a bomba da intermediária e surpreendeu Guitta, mantendo a partida aberta. Os japoneses adotaram o goleiro-linha, mas o Brasil conteve a pressão. Nos segundos finais, o pivô Gadeia definiu o placar em Kaunas, para alívio verde e amarelo.

A seleção brasileira é a maior campeã mundial no futsal. São sete títulos desde a primeira edição, em 1982, quando o torneio era organizado pela Federação Internacional de Futebol de Salão (Fifusa), e cinco a partir de 1989, ano em que o evento passou a ser realizado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). A última taça foi conquistada em 2012, na Tailândia. Na edição passada da Copa do Mundo, na Colômbia, o Brasil caiu nas oitavas de final para o Irã.