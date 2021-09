Guarani vence CSA e assume 6ª posição da Série B

O Guarani derrotou o CSA por 1 a 0, na tarde desta terça-feira (7) no Brinco de Ouro, em Campinas. Com este triunfo, pela 23ª rodada da Série B, o Bugre assume a sexta posição da classificação com 37 pontos. Já o Azulão é o 11º com 29 pontos.

Fim de jogo! Guarani volta a jogar na sexta-feira (17), quando faz o Dérbi, fora de casa. Vamos, Bugreee pic.twitter.com/JtIo9sPQIK — Guarani FC (@oficialguarani) September 7, 2021

O único gol da partida saiu no segundo tempo da partida, mas com menos de um minuto de bola rolando. O meia Régis aproveitou uma sobra de bola na entrada da área e bateu colocado para superar o goleiro Thiago Rodrigues.

Na próxima rodada, o Guarani enfrenta a Ponte Preta, enquanto o CSA mede forças com o Londrina.

Empate no Sul

Em partida realizada na manhã desta terça, o vice-lanterna Brasil de Pelotas (com 16 pontos) empatou em 1 a 1 com o lanterna Confiança (com 14 pontos) no estádio Bento de Freitas.

🔴⚫ Xavante sai na frente, mas cede empate para o Confiança, no aniversário de 110 anos do clubehttps://t.co/OHx23q9mWn



📷 Volmer Perez pic.twitter.com/TMkosotsYF — GE Brasil (@GEBrasilOficial) September 7, 2021

O Xavante abriu o placar com Rildo, enquanto o Dragão do Bairro Industrial deixou tudo igual com Tiago Reis. Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas pega o Goiás, e o Confiança mede forças com o Sampaio Corrêa.