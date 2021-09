Horas após deixar Fluminense, Nenê é anunciado como reforço do Vasco

O meia Nenê está de volta ao Vasco. O jogador de 40 anos foi anunciado pelo Cruzmaltino nesta terça-feira (14) à noite, menos de duas horas e meia após o Fluminense comunicar, por meio de nota oficial, o desligamento do atleta.

O retorno de Nenê ao Gigante da Colina se dá quase quatro anos após o fim da primeira passagem, que durou três temporadas, entre 2015 e o início de 2018. Foram 132 jogos, com 33 assistências e 44 gols. Ele é o quarto maior artilheiro do Vasco no século 21, atrás de Romário (131 gols), Élton (52) e Leandro Amaral (51). Pelo clube, o meia foi campeão carioca em 2016 e integrou o elenco que se classificou à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro de 2017. O novo contrato é válido até o fim de 2022.

Nenê estava no Fluminense desde 2019, quando deixou o São Paulo. Foram 118 jogos e 28 gols pelo Tricolor carioca. Titular durante a maior parte da passagem pelo clube, o meia foi perdendo espaço de agosto para cá. Reserva nas últimas nove partidas, o veterano esteve em campo por apenas 77 minutos neste período, sequer saindo do banco em três ocasiões.

Para reestrear pelo Vasco, Nenê precisa ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antes de a delegação viajar para Maceió, onde encara o CRB nesta quinta-feira (16), às 19h (horário de Brasília), pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A rescisão do atleta com o Fluminense já aparece no BID.