LNF: Corinthians visita Umuarama em busca de vaga nos playoffs

O Corinthians visita o Umuarama, a partir das 11h (horário de Brasília) deste domingo (5) no ginásio Amário Vieira da Costa, em Umuarama (PR), em busca de uma vaga nos playoffs da Liga Nacional de Futsal (LNF). O jogo terá transmissão da TV Brasil.

O Timão chega ao confronto com 12 pontos em 10 jogos, e está momentaneamente na quinta posição do Grupo A, última da zona de classificação aos playoffs, mas soma a mesma pontuação do Jaraguá. Portanto, uma vitória é importante para se manter firme em busca da classificação antes do confronto decisivo com o próprio Jaraguá na última rodada. Na última partida, o time paulista empatou com o Santo André Intelli por 1 a 1.

Já o Umuarama soma 3 pontos em 10 jogos, na sétima e última posição do grupo, e não tem mais chances de classificação. Um acidente de ônibus sofrido pelo time em julho, com dois mortos e 20 feridos, pôs a perder a temporada do time paranaense.

Assim, a direção da equipe já admite que a missão do time é cumprir seus compromissos da melhor forma possível. A partida de hoje é válida pela 13ª rodada, disputada originalmente em julho e agosto.