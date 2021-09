Max Verstappen fica com a pole position para o GP da Holanda de F1

Max Verstappen colocou neste sábado (4) a Red Bull na pole position para o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, diante de 70 mil espectadores em êxtase, enquanto Lewis Hamilton, largará em segundo lugar.

Hamilton, que lidera a tabela de classificação por três pontos após 12 corridas, foi 0,038 segundo mais lento pela Mercedes do que Verstappen, que sairá do primeiro lugar do grid graças à marca de 1 minuto e 08,885 segundos no circuito de Zandvoort.

Valtteri Bottas, companheiro de equipe do britânico, largará em terceiro lugar, diante de Pierre Gasly, piloto da AlphaTauri.

A pole foi a sexta de Verstappen nas últimas sete corridas e a décima da sua carreira.

"É uma sensação incrível, claro, conseguir a pole position aqui", disse Verstappen, enquanto o seu "Exército Laranja" de torcedores comemorava com sinalizadores e gritos. "O público é incrível".

A corrida de domingo será o primeiro Grande Prêmio da Holanda em 36 anos. O retorno da Fórmula 1 foi impulsionado pelo sucesso de Verstappen e pela grande quantidade de seguidores do esporte.

"Fez uma volta fantástica e merece a pole", disse Hamilton, heptacampeão do mundo, enquanto escutava algumas ofensas da multidão.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, classificaram-se em quinto e sexto, respectivamente, à frente da Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi.