Na parte de cima da tabela, Palmeiras e Flamengo duelam em São Paulo

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo (12), às 16h (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo disputado no Allianz Parque, em São Paulo, terá transmissão da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva e plantão de Bruno Mendes. Os paulistas entram em campo como segundo colocado, enquanto os cariocas estão em quinto lugar no Brasileirão.

Apesar de o Flamengo estar atrás do Palmeiras na tabela de classificação do Brasileirão, os rubro-negros disputaram dois jogos a menos que o Alviverde: 18 a 16.

Devido à convocação de jogadores para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar, em 2022, Flamengo e Palmeiras não entram em campo desde o dia 28 de agosto. De lá para cá, as equipes comandadas por Renato Gaúcho e Abel Ferreira tiveram tempo para treinar, embora desfalcadas dos atletas cedidos para as seleções.

O Palmeiras tem a seguinte campanha atuando como mandante: foram 10 jogos, sete vitórias, um empate e duas derrotas, o que resultou em um aproveitamento de 73,3%. Já o Flamengo entrou em campo sete vezes como visitante, tendo obtido quatro vitórias, um empate e duas derrotas. A campanha é de 61,9% de aproveitamento.

Os rubro-negros sustentam uma invencibilidade contra o próximo adversário nos últimos oito jogos, tendo obtido quatro vitórias e quatro empates. A última vez que os palmeirenses derrotaram os cariocas foi pelo Campeonato Brasileiro de 2017, quando o Alviverde venceu por 2 a 0 no Allianz Parque.

