Paralimpíada: Daniel Dias garante vaga na final dos 50 m livre

A hora da despedida está marcada. Daniel Dias caiu na água na noite desta terça-feira (31), na prova dos 50 metros (m) livre classe S5, e chegou em segundo lugar em sua bateria com o tempo de 32s65. Com isso, garantiu vaga na final da prova na Paralimpíada de Tóquio (Japão).

O maior medalhista paralímpico do mundo, Daniel Dias, 33 anos, se despede das piscinas na madrugada desta quarta-feira (1), a partir das 7h29 (horário de Brasília) no Centro Aquático de Tóquio.

A eliminatória teve um ritmo forte, com o recorde paralímpico sendo quebrado duas vezes, ambas por nadadores chineses, um em cada bateria. A tendência é que a final também tenha um nível muito alto.

Talisson e Cecília também disputam medalha

Talisson Glock disputou os 100 m livre classe S6 e mostrou superioridade, vencendo sua bateria com o tempo de 1min05s94. Com o resultado, ele ficou com o segundo melhor tempo geral.

Enquanto Daniel Dias se despede dos Jogos Paralímpicos, Cecília Araújo estreia no megaevento esportivo deixando ótima impressão. Ela venceu sua bateria nos 50 m livre classe S8 com o tempo de 31s40, garantindo o segundo lugar na eliminatória.