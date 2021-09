Paralimpíada: Ricardo Gomes é bronze nos 200 m da classe T37

O brasileiro Ricardo Gomes de Mendonça conquistou a medalha de bronze na prova dos 200 metros (m) classe T37 da Paralimpíada de Tóquio (Japão), na noite desta sexta-feira (3) no Estádio Olímpico da capital japonesa.

🥉 BRONZE! 🥉

Ricardo Gomes de Mendonca, classe T37, fez 22.62 e conquista o terceiro lugar nos 200m do Atletismo! PARABÉNS RICARDO! Você merece! 👏👏👏



💛💚 #ParalímpicoEmTóquio #JogosParalimpicos pic.twitter.com/oqgUzTGDTR — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) September 4, 2021

Para alcançar a conquista, o carioca correu a distância em 22s62. O ouro ficou com o norte-americano Nick Mayhugh, que, com 21s91, bateu o recorde mundial da prova. Já a prata ficou com Andrei Vdovin, do Comitê Paralímpico Russo, com 22s24.

O outro brasileiro na prova, Christian Gabriel Luiz da Costa, terminou na oitava posição, com o tempo de 23s49.