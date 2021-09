Premiê britânico repudia ofensas racistas "vergonhosas" na Hungria

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pediu nesta sexta-feira (3) que a Fifa reaja ao que descreveu como ofensas racistas "vergonhosas" de torcedores da Hungria contra jogadores da Inglaterra durante um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo.

"É completamente inaceitável que jogadores da Inglaterra tenham sofrido ofensas racistas na Hungria na noite passada", tuitou ele.

