PSG relaciona Messi para confronto contra City pela Liga dos Campeões

Lionel Messi foi incluído na equipe do Paris Saint Germain (PSG) para o confronto do Grupo A da Liga dos Campeões contra o Manchester City nesta terça-feira (28), depois de ter ficado fora dos dois últimos jogos do Campeonato Francês devido a uma lesão no joelho.

O atacante argentino fará parte de uma lista de convocados que também inclui o meia italiano Marco Verratti, que está de volta após ficar quatro jogos fora, também devido a uma lesão no joelho.

O PSG está em segundo no grupo após o empate em 1 a 1 com o Club Brugge.

O City é o primeiro depois de bater o RB Leipzig por 6 a 3.