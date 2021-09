Liga dos Campeões: Real está animado com retorno ao Santiago Bernabéu

O Real Madrid está ansioso para curtir as competições europeias novamente no estádio Santiago Bernabéu nesta terça-feira (28), depois de mais de 18 meses sem disputar um jogo continental no estádio, disse o técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (27).

"Mal podemos esperar para jogar nesta competição novamente no Bernabéu; é algo que realmente nos estimula e temos ótimas lembranças", disse Ancelotti em coletiva de imprensa antes do jogo do Grupo D da Liga dos Campeões contra o estreante Sheriff Tiraspol, da Moldávia.

👔🎙️ @MrAncelotti: "Tenemos que tener la máxima concentración porque necesitamos los tres puntos."#UCL pic.twitter.com/jgFrQbmBCC — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 27, 2021

Esse será o primeiro jogo europeu no Santiago Bernabéu desde a vitória do Manchester City por 2 a 1 nas oitavas de final da Liga dos Campeões, em fevereiro de 2020.

O Real jogou toda a temporada passada no Estádio Alfredo Di Stefano, que é menor e funciona como campo de treinamento do clube, enquanto o Bernabéu passava por reformas.

Ancelotti evitou comparações entre seu atual time e o Real Madrid do ex-técnico Zinedine Zidane.

"É difícil comparar para ser honesto, os jogadores mudam, a equipe é diferente e eu não gostaria de comparar essa equipe com a de Zidane", disse Ancelotti.

Zidane foi auxiliar técnico de Ancelotti durante a primeira passagem do italiano pelo clube espanhol, quando eles conquistaram o título da Liga dos Campeões de 2014, e passou a comandar o Real durante duas passagens após a saída de Ancelotti em 2015.

O francês pediu demissão em maio, após desentendimentos com o presidente do clube, Florentino Pérez.