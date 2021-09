Liga dos Campeões: Bayern vence Barcelona por 3 a 0 na estreia

Dois gols de Robert Lewandowski e um de Thomas Müller garantiram a vitória de 3 a 0 do Bayern de Munique (Alemanha) sobre o Barcelona (Espanha) na partida de estreia das duas equipes na Liga dos Campeões nesta terça-feira (14), em mais uma demonstração brutal da imensa diferença de nível entre os times.

Müller abriu o placar aos 34 minutos com um chute de fora da área que desviou nas costas do zagueiro do Barcelona Eric Garcia, tirando o goleiro Ter Stegen da jogada.

Lewandowski marcou para o atual campeão alemão aos 9 minutos da segunda etapa, colocando a bola para dentro em um rebote após Jamal Musiala acertar a trave durante um reinício avassalador do Bayern após o intervalo, segurando o time anfitrião no campo de defesa.

O atacante polonês marcou de novo a 5 minutos do final da partida realizada pelo Grupo E da competição, controlando a bola na área após um outro chute bater na trave e atormentando a defesa antes de finalizar com calma longe de Ter Stegen.

O resultado final não foi tão dramático para o Barça quanto o massacre por 8 a 2 que garantiu a classificação dos alemães nas quartas de final há duas temporadas, mas o desempenho foi tão desesperador quanto para o clube da Catalunha, que perdia a bola repetidamente e tinha dificuldade para lidar com a intensidade da equipe visitante.

A única chance real do Barcelona foi em uma cobrança de falta no primeiro tempo, com o zagueiro Ronald Araújo desviando o cruzamento de Memphis Depay por cima do gol.

Vaias altas foram ouvidas no fim do primeiro tempo, mas as coisas pioraram ainda mais para os donos da casa na etapa final, e no final da partida os torcedores aplaudiam sarcasticamente quando o time, já resignado com a derrota, conseguia recuperar uma bola.

Em outra partida da primeira rodada da fase de grupos, Jordan Siebatcheu marcou um gol nos acréscimos para dar ao Young Boys (Suíça) uma histórica vitória por 2 a 1 sobre o Manchester United (Inglaterra) pelo Grupo F.

Cristiano Ronaldo, que igualou o recorde de 177 partidas na Liga dos Campeões de seu ex-companheiro de time no Real Madrid Iker Casillas, abriu o marcador aos 13 minutos após lindo passe de seu compatriota Bruno Fernandes.

Porém, a vida do United ficou difícil quando o lateral Aaron Wan-Bissaka foi expulso de forma direta por uma falta dura em Christopher Martins aos 35 minutos de jogo.

Outro favorito que ganhou nesta terça foi o atual campeão Chelsea (Inglaterra), que derrotou o Zenit (Rússia) por 1 x 0 no estádio de Stamford Bridge com um gol de cabeça de Romelu Lukaku.

A Juventus (Itália) venceu sem problemas por 3 a 0 como visitante o Malmo, da Suécia, com gols de Alex Sandro, Paulo Dybala e Álvaro Morata.