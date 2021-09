Se vivo fosse, Zizinho faria 100 anos nesta terça-feira (14). O craque de futebol foi ídolo de Pelé e vice-campeão mundial com a seleção brasileira na Copa de 1950, disputada no Brasil.

Um dos maiores craques da história do futebol, Zizinho completaria 100 anos nesta terça. Um Maestro dos gramados, capaz de jogadas brilhantes que encantaram até o Rei Pelé.



Obrigado por tudo, Zizinho! Você sempre será lembrado pelos amantes do futebol e da #SeleçãoBrasileira!

O meia brilhou no Flamengo, conquistando o primeiro tricampeonato da história do rubro-negro carioca (1942, 1943, 1944). Além disso, marcou 145 gols em 327 jogos.

Negociado para o Bangu, não conquistou títulos, mas foi artilheiro e comandou uma goleada de 6 a 0 sobre seu antigo clube, o Flamengo. No Bangu, balançou as redes 122 vezes e também foi técnico, mas sem o mesmo destaque que teve como jogador.

Um dos maiores da história do São Paulo e do futebol brasileiro, Zizinho completaria 100 anos de idade no dia de hoje



Para celebrar a vida do ídolo e homenagear a trajetória do atleta pelo Tricolor, um e-book especial



Para celebrar a vida do ídolo e homenagear a trajetória do atleta pelo Tricolor, um e-book especial

Em 1957, Mestre Ziza foi defender o São Paulo. No Tricolor do Morumbi marcou 27 gols e conquistou o Campeonato Paulista. Aos 35 anos, pendurou as chuteiras, encerrando a carreira no Audax (Chile).