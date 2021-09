Sul-Americana: com golaços, Athletico-PR vence e fica perto da final

O Athletico-PR deu um importante passo rumo à final da Copa Sul-Americana após derrotar o Peñarol (Uruguai) por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (23) no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no primeiro jogo das semifinais da competição.

As equipes definem quem segue para a grande decisão da competição na próxima quinta-feira (30), em partida disputada na Arena da Baixada a partir das 21h30 (horário do Brasília).

O Furacão começou a partida com tudo, e abriu o placar no segundo minuto do confronto com um golaço. Após Marcinho roubar a bola no campo do adversário, Nikão cruzou, Bissoli desviou e Terans fez de bicicleta. Foi a lei do ex entrando em campo.

Porém, ainda no primeiro tempo, aos 21 minutos, a equipe uruguaia conseguiu igualar com Álvarez Martínez.

Mas a noite era mesmo do Athletico-PR, que, graças a outro belo gol, garantiu a vitória final. Na etapa final, aos 29 minutos, Pedro Rocha aproveitou uma sobra de bola para bater da entrada da área e vencer o goleiro Dawson. Vitória importante do Furacão na busca da vaga para a final da Sul-Americana.