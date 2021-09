CSA encerra sequência de vitórias do Botafogo na Série B

O CSA derrotou o Botafogo por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (23) no estádio Rei Pelé, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

VITÓRIA DO AZULÃOOOOOOOO! Que noite, Nação!!!!!! Marco Túlio e Iury Castilho balançaram as redes na vitória do Maior de Alagoas. Na volta da torcida azulina ao estádio, tivemos a festa completa com o resultado positivo. 💪🏼⚽️💙 pic.twitter.com/siARU91w4V — CSA (@CSAoficial) September 23, 2021

O primeiro gol do jogo foi marcado aos nove minutos pelo atacante Marco Túlio, que aproveitou falha na saída de bola da defesa botafoguense e chutou forte de longe para encobrir o goleiro Diego Loureiro. Aos 23, Iury Castilho fechou o placar, após receber passe de Geovane para bater de primeira.

Com o resultado, o Alvinegro viu interrompida uma sequência de cinco vitórias seguidas e perdeu a chance de se aproximar da ponta da classificação. O Botafogo é o 3º colocado com 44 pontos, a cinco do líder Coritiba. Já o CSA subiu quatro posições e está em 8º com 35 pontos.

O time carioca volta a jogar no próximo domingo (26) no Nilton Santos contra o Sampaio Corrêa. No mesmo dia, o CSA visita o Cruzeiro no estádio Independência.