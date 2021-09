Série B: Brusque e Vasco contará com a presença de público

A partida entre Brusque e Vasco, válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e que está programada para acontecer na próxima sexta-feira (24), a partir das 21h30 (horário de Brasília), terá a presença de público. Setecentos e cinquenta ingressos foram colocados à venda no estádio Augusto Bauer, que teve 30% da capacidade liberada pelas autoridades sanitárias de Santa Catarina.

O time da casa vem de empate em 2 a 2 com o Sampaio Côrrea e precisa superar o desgaste da viagem até São Luís, onde a equipe do técnico Waguinho jogou na última terça-feira (20).

“O Ruan volta, ele vai ser o goleiro titular contra o Vasco, e no lugar do Thiago provavelmente o Jhon Cley. São as peças que temos, é a oportunidade da vida deles. A situação que apareceu, eles têm que agarrar firme”, declarou o treinador.

No Vasco, o técnico Fernando Diniz busca a primeira vitória, após empates diante de CRB e Cruzeiro. Andrey e Leo Jabá estão fora por suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Assim, Bruno Gomes e Gabriel Pec devem ser os substitutos. Porém, Diniz também pode optar por Matias Galarza e posicionar Nenê mais perto dos atacantes.

Vasco encerra preparação para a partida diante do Brusque. 💢



📸 Rafael Ribeiro/Vasco #VascoDaGama pic.twitter.com/DWUHeRBto4 — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 23, 2021

Segundo os matemáticos, o Gigante da Colina tem apenas 3% de chances de voltar à Série A, mas para o atacante Morato ninguém pode desistir: “A gente tem que se apegar às coisas boas. Então a gente precisa trazer o torcedor para o nosso lado”.

Com 34 pontos, o Vasco está no meio da tabela e a dez pontos de distância do G4. Já o Brusque, com 29 pontos, é o 15º da competição.