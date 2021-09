CRB arranca empate com o Vasco na 24ª rodada da Série B

O CRB arrancou um empate em 1 a 1 com o Vasco, na noite desta quinta-feira (16) no estádio Rei Pelé, em partida da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro que marcou a estreia do técnico Fernando Diniz e do meia Nenê pelo Cruzmaltino.

Com o resultado o Galo manteve a quarta posição da classificação com 41 pontos, já o time de São Januário é o 10º colocado, com 33 pontos.

Após um primeiro tempo no qual controlou as ações, valorizando a posse de bola, o Cruzmaltino conseguiu abrir o placar momentos antes do intervalo. Nenê cobrou escanteio, Ricardo Graça desviou e o argentino Cano finalizou de letra para marcar um golaço.

Fim da primeira etapa.



Vasco vai vencendo o CRB por 1 a 0 no Estádio Rei Pelé.



A segunda etapa teve um roteiro parecido, mas com final diferente. As melhores chances foram vascaínas, mas quem marcou no final foi o CRB. Aos 46 minutos, Renan Bressan deixou o dele para garantir o empate da equipe da casa.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Cruzeiro no domingo (19), enquanto o CRB visita o Brasil de Pelotas na terça-feira (21).