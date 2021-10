Atlético-MG e Fortaleza duelam por vaga na final da Copa do Brasil

Na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza quer mais. Além da ótima campanha na Série A, o Leão do Pici busca o título inédito da Copa do Brasil. Para isso, vai ter que passar pelo badalado Atlético-MG. Pode parecer difícil, mas o time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda já mostrou que tem plenas condições de vencer o confronto.

No último embate pelo Brasileirão, em setembro, o Fortaleza perdeu em casa por 2 a 0 para o Galo, mas no primeiro turno foi o Leão do Pici que levou a melhor, com vitória de virada por 2 a 1, em Belo Horizonte. Para o duelo desta quarta-feira (20), às 21h30m (horário de Brasília), no Mineirão, o treinador argentino não poderá contar com Marcelo Benevenuto e Lucas Lima, que já defenderam outras equipes nesta edição da Copa do Brasil. David recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Diante de um adversário forte, o volante Ronald quer ver o time com a postura das últimas vitórias.

“Nós somos um time muito aguerrido, com muita intensidade e devemos mostrar isso para conseguir vencer o Atlético. Sabemos que é uma equipe muito forte, que não pode dar espaço pois tem jogadores muito qualificados e precisamos ter bastante atenção. Estamos trabalhando muito forte desde janeiro até agora e chegamos aqui com muito mérito e tenho certeza de que, se entrarmos da mesma forma, conseguiremos um resultado positivo”, afirmou Vojvoda durante coletiva.

O Galo perdeu a invencibilidade de 18 jogos ao ser derrotado pelo Atlético-GO por 2 a 1 no último fim de semana. Motivo de preocupação para a torcida? Para o meia Nacho Fernández, não.

“Nós somos muito fortes em casa, e isso é muito importante, mas acredito que a equipe no geral tem um bom rendimento como visitante. Acabamos perdendo depois de muitas rodadas, mas sempre queremos ganhar e estamos fortes para tudo o que vier. Desde que cheguei aqui entramos com a mesma mentalidade em todos os campeonatos, de vencer. O grupo está forte e preparado para jogar da melhor maneira a partida de quarta-feira”, disse o jogador.

O técnico Cuca também tem problemas para escalar o Atlético-MG. Nathan Silva, que já atuou pelo Atlético-GO na Copa do Brasil, não pode jogar. Savarino, Diego Costa e Eduardo Vargas voltaram de lesões e treinaram durante a semana, mas não têm presença garantida.