Basquete 3x3: seleção feminina é convocada para Copa América

A técnica Rafaella Bauerfeldt convocou, nesta terça-feira (5), a seleção brasileira feminina de basquete 3x3 para a Copa América da modalidade, que será disputada entre os dias 12 e 14 de novembro em Miami (Estados Unidos).

O grupo de oito atletas tem Lays Silva, campeã do Pan de Lima 2019 de basquete de quadra, e Thayná Silva, MVP da última Liga de Basquete Feminino e bronze na AmeriCup 2021. Além da dupla medalhista com a seleção brasileira da modalidade convencional, estão no time Rayane Santanna, Vanessa Gonçalves, Lais Balthasar, Evelyn Larissa, Mayara Crystina e Vitória Marcelino.

As jogadoras se apresentam no dia quatro de novembro para uma fase de treinamentos, que será realizada no Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército até 10 de novembro. Após a preparação, quatro jogadoras serão cortadas e as outras quatro partem para o campeonato nos Estados Unidos.