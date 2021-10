Basquete: espanhol Pau Gasol se aposenta após carreira de 23 anos

O lendário jogador de basquete espanhol Pau Gasol anunciou nesta terça-feira (5) que está se aposentando após uma carreira de 23 anos.

“Estou aqui para dizer a vocês que me aposentarei do basquete profissional. É uma decisão difícil depois de tantos anos, mas uma decisão que tomei cuidadosamente”, disse Gasol, de 41 anos, em uma coletiva de imprensa no teatro Liceu de Barcelona.

Gasol, que tem 2,16 metros de altura, estreou como profissional em 1998 como pivô do Barcelona e foi contratado pelo Memphis Grizzlies, da NBA (liga de basquete profissional masculino dos Estados Unidos) em 2001.

Ele conquistou títulos da NBA com o Los Angeles Lakers em 2009 e em 2010, e foi escalado para o All-Star Game (o jogo das estrelas) da competição em seis ocasiões.

Mais tarde, Gasol defendeu o Chicago Bulls e o San Antonio Spurs, e passou um período curto com os Milwaukee Bucks, além de quatro meses com os Portland Trail Blazers, onde uma lesão o impediu de jogar.

Ele voltou ao Barcelona no início deste ano, ajudando seu time de juventude a encerrar uma espera de sete anos pelo título do campeonato espanhol em junho.

Gasol foi um talismã para a Espanha, ajudando a seleção a conquistar a medalha de prata olímpica nos Jogos de 2008 e de 2012, além de um bronze em 2016.

Ele se recuperou de quase dois anos afastado por lesões e competiu na Olimpíada de Tóquio, em 2020, na qual os espanhóis perderam nas quartas de final para os EUA, que ficaram com o ouro olímpico. Esta foi a última atuação internacional do espanhol.

Na coletiva de imprensa, Gasol também prestou homenagem ao falecido Kobe Bryant: “Gostaria que ele tivesse estado aqui hoje, mas às vezes a vida é injusta”.