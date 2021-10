China acende chama olímpica em Pequim para Jogos de Inverno

A China acendeu sua chama olímpica nesta quarta-feira (20), após a chegada da tocha cerimonial, que saiu de Atenas até Pequim para a realização dos Jogos de Inverno de 2022, em fevereiro do próximo ano, na capital chinesa.

Pequim sediará os Jogos entre os dias 4 e 20 de fevereiro, tornando-se a primeira cidade a sediar as Olimpíadas de Verão e de Inverno. Ainda em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), a entrada de espectadores estrangeiros não será permitida.

Want to find out more about the Welcome Ceremony for the Flame of Olympic Winter Games #Beijing2022? 🔥



Here is everything you need to know! 👇@Olympics #DualOlympicCity pic.twitter.com/Tt6GwR0mG8