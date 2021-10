Com 3 de Firmino e golaço de Salah, Liverpool goleia Watford

Contando com uma atuação de gala do egípcio Salah e com o faro de gol do brasileiro Roberto Firmino, que marcou três gols, o Liverpool goleou o Watford por 5 a 0 neste sábado (16) pela 8ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado deixou os Reds na vice-liderança da competição, com 18 pontos, um a menos do que o Chelsea, que bateu o Brentford por 1 a 0.

O grande destaque da partida realizada no estádio Vicarage Road foi Salah, que deu um passe de três dedos para Mané abrir o marcador e depois fez um golaço ao deixar três adversários para trás para fazer o quarto do Liverpool.

Após a partida o técnico alemão Jürgen Klopp perguntou quem joga melhor do Salah no atual momento. “Quem é melhor que ele? Não precisamos falar sobre o que Messi e Cristiano Ronaldo fizeram para o mundo do futebol, e o domínio que tiveram, mas, neste momento, ele é o melhor”, afirmou o comandante dos Reds à emissora BT Sport.

“A sua atuação foi gigantesca. O passe para o primeiro gol foi ótimo e o segundo gol foi especial. Ele é de primeira linha. Todos vemos isso”, acrescentou.

* Com informações da agência de notícias Reuters.