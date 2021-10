Marquinhos marca e ajuda o PSG a derrotar o Lille no Francês

O zagueiro brasileiro Marquinhos marcou um gol e ajudou o PSG a derrotar o atual campeão francês, Lille, por 2 a 1, nesta sexta-feira (29) em partida marcada pela substituição do craque Lionel Messi após sofrer uma lesão.

Na ausência do francês Kylian Mbappé, que sofre de infecção, o argentino Di María brilhou no jogo tocando para o capitão Marquinhos empatar, após gol inaugural de Jonathan David. O argentino ainda marcou o gol da virada após passe do brasileiro Neymar a dois minutos do final.

Após Messi deixar o gramado no início do segundo tempo por causa de um problema muscular, o meia-atacante argentino comandou o líder PSG, que soma 31 pontos em 12 jogos, 10 pontos à frente do segundo colocado RC Lens.

O Lille, que merecia melhor sorte após um primeiro tempo convincente, está na 11ª posição com 15 pontos.

Messi, que ainda não marcou pelo PSG em cinco jogos no Campeonato Francês, foi substituído com um minuto do segundo tempo por Mauro Icardi. Ele parece ainda sofrer de um problema muscular que o obrigou a faltar ao treino da equipe na última quinta-feira (28).