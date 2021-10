Copa Verde começa nesta quarta com 4 jogos no Norte e Centro-Oeste

Seis jogos abrem na tarde desta quarta-feira (13) a oitava edição de 2021 da Copa Verde, torneio que coloca frente a frente clubes das regiões Norte e Centro-Oeste. e também times do Espírito Santo. Neste ano, a competição distribuirá R$1,5 milhão em premiações e também manterá a principal conquista esportiva, já tradicional nos últimos anos: a vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte para o grande campeão.

Tabela detalhada - 1ª e 2ª fases da Copa Verde



13/10 (qua) - 16:00:



Águia Negra x Nova Mutum | Ninho da Águia, Rio Brilhante/MS

Sinop x Porto Velho | Gigante do Norte, Sinop

Brasiliense x Rio Branco A.C./ES | Boca do Jacaré, Taguatinga

Fast x Castanhal | Colina, Manaus



O torneio reúne 24 clubes este ano, organizados de acordo com o ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Houve algumas desistências nesta edição: quatro clubes goianos (Goiás, Atlético-GO, Aparecidense e Goianésia, por questões de calendário), dois tocantinenses (Palmas e Tocantinópolis) e o matogrossense Luverdense, que alegou questões financeiras para não participar.

Na primeira fase 16 times brigam pelo direito de avançar às oitavas de final. Os confrontos serão em jogo único, na casa da equipe mais bem ranqueada. Quatro jogos abrem a primeira rodada hoje, a partir dàs 16h (horário de Brasília). Entre eles, o atual campeão Brasiliense-DF recebe o Rio Branco-ES na Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF). No mesmo horário o Sinop--MT encara o Porto Velho-RO; o Fast Clube-AM enfrenta o Castanhal-PA; e o Águia Negra-MS mede forças o Nova Mutum-MT.

Também nesta quarta, às 16h30, o Real Ariquemes, de RO duela com o Penarol-AM; e a partir das 17h, o Galvez-AC encara o Ypiranga-AP.

As duas últimas partidas da primeira fase ocorrerão nesta quinta-feira (14): Gama-DF x Aquidauanense-MS e Interporto-TO x Rio Branco de Venda Nova-ES.

Oitavas de final

Quem vencer na primeira etapa assegura presença nas oitavas, que reunirá também os oito clubes mais bem classificados no ranking da CBF: Remo, Paysandu, Manaus, São Raimundo-RR, Atlético-AC, Vila Nova, Rio Branco-AC e Cuiabá. Esta fase também será decidida em duelo único, na casa do time com melhor ranqueamento. Das quartas de final em diante, os confrontos sempre serão definidos em jogos de ida e volta. Em todas as etapass, em caso de igualdade - seja na partida única ou ao final de dois jogos - a vaga será decidida nos pênaltis. Não há vantagem do gol fora de casa.

O campeão levará R$150 mil em premiações, 50 mil a mais do que o vice. O restante do R$1,5 milhão será partilhado de acordo com a classificação dos times. As finais estão marcadas para os dias 24 de novembro e 1º de dezembro.

Na oitava edição da Copa Verde, três clubes podem aumentar a coleção de conquistas no torneio: além do atual campeão Brasiliense, que tem um título, Cuiabá e Paysandu ostentam dois trofeus cada e podem ficar isolados como o maior vencedor da competição. Brasília (campeão em 2014) e Luverdense (2017) são os outros vencedores.