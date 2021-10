Dirigente do COI descarta pressionar China sobre direitos humanos

O Comitê Olímpico Internacional não pressionará a China, que será a sede da Olimpíada de Inverno de 2022, pelo histórico de direitos humanos do país porque não é da alçada do organismo ditar regras a nações soberanas, disse o vice-presidente do COI, John Coates, nesta quarta-feira.

Grupos de direitos humanos e parlamentares dos Estados Unidos pressionam o COI para que adie os Jogos de Inverno de Pequim do ano que vem e mude a sede, a menos que a China encerre o que os EUA classificam como um genocídio em andamento de uigures e outras minorias muçulmanas.

Autoridades chinesas são acusadas de facilitar o trabalho forçado por deterem cerca de um milhão de uigures e outras minorias muçulmanas em campos de trabalho desde 2016.

A China nega irregularidades, dizendo que montou centros de treinamento vocacional para combater o extremismo.

Coates disse que a competência do COI quanto aos direitos humanos só cobre o "movimento olímpico".