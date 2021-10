Goleiros brilham e Botafogo e Cruzeiro empatam

Botafogo e Cruzeiro fizeram o clássico da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Glorioso mirava a ponta da classificação, a Raposa jogou no estádio Independência nesta terça-feira (12) em busca de uma vitória que lhe permitisse continuar sonhando com o acesso à primeira divisão.

Dominamos a partida, lutamos muito até o final, mas o jogo contra o Botafogo terminou empatado e sem gols.



Fica o agradecimento à Nação Azul, que apoiou nosso time durante os 90 minutos. 👊💙



Nosso foco agora é no Avaí, na próxima rodada.



📸 Bruno Haddad / Cruzeiro

Porém, em uma noite na qual os grandes destaques foram os dois goleiros, o empate em 0 a 0 acabou sendo o resultado final. Com isso, o Botafogo permaneceu na vice-liderança, com 52 pontos, enquanto o Cruzeiro ficou na 11ª com 39.

Na próxima rodada o Botafogo pega o Brusque, enquanto o Cruzeiro mede forças com o Avaí.

Triunfo baiano

Também nesta terça, o Vitória superou o Sampaio Corrêa por 1 a 0 graças a gol em cobrança de falta do meia Eduardo.

DEU LEÃO! ❤️🖤🦁



O Leão ganhou do Sampaio Corrêa pelo placar de 1x0, no Castelão.

O gol do rubro-negro foi marcado por Eduardo, em uma cobrança de falta.



📸: John Tavares / Sampaio Corrêa.

Com este resultado o Rubro-Negro baiano assumiu a 18ª rodada da competição, com 29 pontos. Já a Bolívia Querida ficou na 10ª posição com 40 pontos.