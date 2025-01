Novo incêndio florestal atinge norte de Los Angeles e força retiradas

Um incêndio florestal de rápido crescimento começou a cerca de 80 quilômetros ao norte de Los Angeles nessa quarta-feira (22), queimando 5,3 km², enquanto dois grandes incêndios que atingem a área metropolitana há mais de duas semanas estavam sob controle, segundo os bombeiros.

O incêndio Hughes, na área de Castaic Lake, no condado de Los Angeles, forçou retiradas com avisos de "ameaça imediata à vida". Grande parte do sul da Califórnia permaneceu sob aviso de bandeira vermelha por risco extremo de incêndio devido a ventos fortes e secos.

O número de pessoas sob ordens de retirada não foi especificado. Cerca de 18.600 pessoas vivem na comunidade de Castaic.

Os bombeiros da Angeles National Forest atuam na área. Segundo o Serviço Florestal dos Estados Unidos, todo o parque de 2.800 km², nas montanhas de San Gabriel, estava fechado para visitantes.

Enquanto o novo incêndio se alastrava, os outros dois que devastaram Los Angeles ficaram sob maior controle, segundo o Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire).

O incêndio Eaton, que queimou 57 km² a leste de Los Angeles, foi contido em 91%, e o Palisades, que consumiu 95 km² no lado oeste da região, foi contido em 68%.

A contenção mede o percentual do perímetro de um incêndio que os bombeiros têm sob controle.

