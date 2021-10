Firmino dá aula como falso 9, diz Klopp após goleada do Liverpool

O atacante egípcio Mohamed Salah ocupou os holofotes ao marcar três gols para o Liverpool na goleada de 5 a 0 sobre o Manchester United no último domingo (24), mas o técnico alemão Jürgen Klopp ficou fascinado com o desempenho do brasileiro Roberto Firmino como falso 9.

Salah acumula 15 gols em todas as competições nesta temporada, enquanto Firmino, que atua como atacante, mas joga mais recuado para amarrar as jogadas, tem seis.

“Mo [Salah] recebe muita atenção, e com razão, mas Bobby [Firmino], para pessoas com conhecimento de futebol, estou convencido de que, quando ele parar de jogar, as pessoas escreverão livros sobre a maneira como ele interpretou a posição do falso 9”, declarou Klopp.

“Não digo que ele a inventou, ou que nós a inventamos, mas pela maneira como ele joga, de vez em quando parece que sim! Existem coisas diferentes para se fazer no gramado. Algumas delas são defensivas, e o que ele fez neste departamento esta noite [domingo] foi absolutamente insano. Ofensivamente, ele é um ótimo jogador de ligação e também finaliza de tempos em tempos”, afirmou o alemão.

O Liverpool é o segundo colocado do Campeonato Inglês com 21 pontos após nove jogos, um ponto atrás do Chelsea.