Salah marca três vezes em goleada do Liverpool sobre United por 5 a 0

Mohamed Salah marcou três vezes, e o Liverpool humilhou o Manchester United com uma goleada por 5 a 0 em Old Trafford pelo Campeonato Inglês neste domingo (24).

Naby Keita abriu o placar aos visitantes aos cinco minutos, e depois um desentendimento medonho entre Luke Shaw e Harry Maguire resultou em Diogo Jota completando o cruzamento rasteiro Trent Alexander-Arnold para fazer 2 a 0 em 13 minutos.

Hat-trick hero @MoSalah struck a determined and focused tone after our scintillating 5-0 victory at Old Trafford 👇 — Liverpool FC (@LFC) October 24, 2021

O United estava desarrumado na defesa, e Salah fez 3 a 0 - marcando pelo décimo jogo seguido em todas as competições-- ao converter um passe rasteiro de Naby Keita. Ele fez o quarto com assistência de Jota.

Foi a primeira vez que o Manchester United foi ao intervalo perdendo por 4 a 0 em jogos da Premier League - era moderna do Campeonato Inglês, desde 1992 -, e o time foi bastante vaiado ao sair do gramado.

Demorou apenas cinco minutos depois do intervalo para Salah completar o seu hat-trick com uma finalização precisa, após um lindo lançamento de Jordan Henderson.

O dia do United ficou ainda pior quando o gol de Cristiano Ronaldo foi anulado com o auxílio do assistente de vídeo, e Paul Pogba, que havia entrado no intervalo, recebeu cartão vermelho por uma entrada com os dois pés em Keita, 15 minutos após ter saído do banco de reservas.