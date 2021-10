Série D: Campinense-PB faz 1 a 1 com Atlético-CE em semi fora de casa

Atlético-CE e Campinense empataram em 1 a 1 no jogo de ida da semifinal da Série D, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil. O duelo foi marcado pelo equilíbrio das duas equipes, já que ambas asseguraram no último fim de semana o tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Os donos da casa ainda tiveram um pênalti a seu favor, validado pelo recurso do árbitro de vídeo (VAR), e poderiam ter saído com a vitória, mas Mauro Iguatu fechou o gol da Raposa com uma defesa brilhante.

A decisão da vaga para a final da Série D 2021 ficou para o próximo sábado (30), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB). Se houver um novo empate, a classificação será definida após cobrança de pênaltis. O adversário na decisão do título será o vencedor da outra semi, entre Aparecidense-GO e ABC-RN, cujo jogo de ida a TV Brasil transmite às 16h deste domingo (24).

Sob forte calor no primeiro tempo, acima de 30 graus, o jogo começou lento e com pouca criatividade. As parcas finalizações começaram a partir dos 13 minutos, com Erick Pulga. O atacante da Águia de Precabura soltou uma bomba, mas o goleiro Iguatu estava atento e defendeu. No minuto seguinte, Matheus Régis chutou de canhota e quase abriu o placar para o Campinense, mas a bola parou nas mãos do goleiro Carlão.

Após o intervalo para hidratação, Filipe Ramon chegou à linha de fundo e rolou para Pulga, que mergulhou e por pouco não inaugura o marcador para o Atlético-CE.

A partir da segunda etapa, o jogo ganhou em intensidade, com a Águia saindo na frente logo ao cinco minlutos, após linda jogada de Alisson Henrique: ele invadiu a área pela esquerda e cruzou na medida para Dudu Itapajé mandar para o fundo da rede. pela esquerda. O Campinense não esmoreceu, e aos 13 minutos o técnico Parielle Ribeiro colocou atacante Vitinho em campo, no lugar de Juliano. Bastaram sete minutos e foi dele o gol de empate no no Domingão. O camisa 23 aproveitou sobra na grande área e mandou para o fundo da rede, garantindo o 1 a 1.

A Raposa empata com o Atlético Cearense em 1 a 1 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Série D. Vitinho marcou o gol do Campinense.



AGORA É NA NOSSA CASA E COM O APOIO DA NAÇÃO RAPOSEIRA!🦊❤️🖤💪



📸 @Samyoliveirapb #ATLxCAM #vaipracimadelesnense pic.twitter.com/6aAQVjeldn — Campinense Clube (@CampinensePB) October 23, 2021

Na sequência ocorreu o lance polêmico da partida, numa jogada de Alisson Henrique que tentou o cruzamento pela esquerda, mas o zagueiro Dênis, do Campinense, cortou a bola para escanteio, no mesmo instante que caiu. Os jogadores do Atlético-CE pediram pênalti. O VAR foi acionado. O árbitro da partida, Fábio Augusto Santos Sá Júnior, conferiu as imagens do lance e confirmou o pênalti. Dudu Itapajé, que já fizera o primiero gol da Águia, cobrou forte, mas brilhou a estrela do goleiro Iguatu, que defendeu com galhardia, e a partida terminou mesmo empatada em 1 a 1.