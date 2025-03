Seleção feminina bate China em 5ª etapa do circuito de rugby sevens

A seleção feminina de rugby sevens, mais conhecida pelo apelido de Yaras, derrotou a China no segundo jogo desta sexta-feira (28), em Hong Kong, pela quinta etapa do circuito mundial 2024/25. A vitória veio após as Yaras – em 9º lugar entre as 12 equipes – começarem o dia com derrota de virada para os Estados Unidos (4º), por 31 a 12. As Yaras voltam a campo à 1h57 (horário de Brasília) com a Nova Zelândia, atual campeã olímpica e líder da temporada.

As brasileiras chegaram embaladas para disputar a quinta etapa do circuito, que reúne as 12 melhores seleções do mundo. Em fevereiro, as Yaras finalizaram a etapa anterior, em Vancouver (Canadá) na quinta posição, a melhor na história, após vitórias sobre Austrália - atual campeã mundial - Espanha e Grã-Bretanha.

O objetivo das Yaras agora é garantir vaga nas quartas de final, já que, após a sexta etapa, apenas as oito melhores seleções seguirão na disputa pelo título mundial. Já as quatro piores equipes competirão com quatro times oriundos da segunda divisão para permanecerem na elite do rugby sevens.

“Começamos bem contra os Estados Unidos, mas não finalizamos a partida como queríamos. Focamos nas pequenas coisas, nos detalhes a serem resolvidos”, falou a treinadora neozelandesa Crystal Kaua, que assumiu o comando das Yaras há cinco meses. “Não quero impor que elas sejam e joguem como outras seleções. Quero entender o jeito delas, do que gostam, para evoluirmos com nossa identidade. Estou muito orgulhosa de como jogaram com a China e construíram a vitória”, elogiou a treinadora em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Rugby.

O Brasil está no grupo A, junto com China, Estados Unidos e Nova Zelândia. A chave B tem França, Grã-Bretanha e Irlanda; e o Grupo C conta com Austrália, Canadá, Espanha e Japão. Pelo regulamento, somente as duas melhores equipes de cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas se classificarão às quartas de final.

A sexta e última etapa classificatória ocorrerá entre 5 e 6 de abril, em Singapura. .