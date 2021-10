Gol de Locatelli no fim dá à Juventus a vitória no clássico de Turin

Manuel Locatelli marcou no fim para dar à Juventus a vitória por 1 a 0 sobre o Torino no clássico de Turim deste sábado (2). A Velha Senhora estendeu a sua sequência positiva para quatro vitórias em todas as competições e manteve a sua baliza intacta pela primeira vez no Campeonato Italiano em sete meses.

O jogador da seleção italiana marcou a quatro minutos do fim e a Juventus subiu ao oitavo lugar, com 11 pontos, três a mais que o seu rival, na 11ª colocação.

FULL-TIME



𝐀𝐍𝐃𝐈𝐀𝐌𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎

𝗔𝗡𝗗𝗜𝗔𝗠𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢

𝘈𝘕𝘋𝘐𝘈𝘔𝘖𝘖𝘖𝘖𝘖𝘖𝘖𝘖𝘖𝘖𝘖𝘖𝘖

𝘼𝙉𝘿𝙄𝘼𝙈𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊



Ok. Con più calma: abbiamo vinto il Derby 1-0. Rete strepitosa di @locamanuel73 al minuto 8️⃣6️⃣.#ToroJuve pic.twitter.com/Gpc9C0jOfR — JuventusFC (@juventusfc) October 2, 2021

O Torino controlou o primeiro tempo, e a Juventus não deu um chute no alvo, mas o time de Massimiliano Allegri melhorou após o intervalo, e uma cabeçada de Alex Sandro exigiu uma ótima defesa do goleiro Vanja Milinkovic-Savic, antes do gol da vitória de Locatelli no fim.

A equipe de Ivan Juric sofreu para ameaçar o gol de Wojciech Szczesny, e a Juventus manteve a cautela defensivamente para encerrar uma sequência de 20 partidas seguidas pela Serie A sendo vazada, desde março.

O time de Allegri teve uma vitória inesperada sobre o Chelsea pela Liga dos Campeões na quarta-feira para chegar a cinco partidas de invencibilidade em todas as competições.

Mas o técnico alertou seus jogadores que o dérbi local seria um desafio ainda maior, com os atacantes Paulo Dybala e Álvaro Morata ainda machucados, e com o Torino tendo dois dias a mais para se preparar.

Houve chances precoces para a Juve, com Moise Kean batendo para fora e Weston McKenie isolando uma oportunidade promissora.

Mas o Torino rapidamente assumiu o controle e chegou perto quando Sasa Lukic cabeceou para fora, e o chute de longa distância de Rolando Mandragora foi defendido por Szczesny.

Allegri colocou Juan Cuadrado na vaga de Moise Kean no intervalo, e Federico Chiesa retornou à posição de atacante central que havia desempenhado contra o Chelsea.

A mudança ajudou a energizar o ataque da Juventus, com o colombiano dando um ótimo cruzamento para Sandro cabecear para defesa de Milinkovic-Savic.

Locatelli encontrou espaço na entrada da área para marcar o gol da vitória aos 41 minutos do segundo tempo.