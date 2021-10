Premier League: atual campeão, Chelsea supera Southampton por 3 a 1

O Chelsea voltou a vencer neste sábado (2), batendo o Southampton por 3 a 1 na Premier League com gols de Timo Werner e Ben Chilwell, depois que o Saints ter um jogador expulso.

O zagueiro dos blues Trevor Chalobah, colocou os anfitriões em vantagem aos nove minutos, mas o Southampton reagiu com um pênalti convertido por James Ward-Prowse aos 16 do segundo tempo, após Chilwell ter derrubado o ex-zagueiro do Chelsea Tino Livramento.

You have three words to describe today's win, go! 👇 pic.twitter.com/she0qQtG31 — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 2, 2021

Ward-Prowse recebeu cartão vermelho por uma falta sobre Jorginho, que foi anotada pelo VAR e o jogo voltou ao Chelsea.

Aos 39 minutos, Werner marcou após cruzamento do capitão Cesar Azpilicueta e 5 minutos depois Chilwell ampliou após uma confusão na área.

A vitória colocou o Chelsea no topo da tabela, antes do confronto de domingo entre Liverpool e Manchester City. O Southampton, que ainda não venceu, segue fora da zona de rebaixamento.